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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

18-22 января. Соревнования по горнолыжному спорту. Орловка

В заездах в рамках Открытого FIS-старта участвуют сильнейшие спортсмены Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. 

20-24 января. Чемпионат Кыргызстана по боксу среди молодежи. Бишкек

За золото будут бороться лучшие боксеры со всей страны. Соревнования пройдут во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула, 15.00.

23-24 января. Седьмой тур чемпионата Кыргызстана по баскетболу

В Первой лиге принимают участие 15 команд, в Высшей — 7. Соревнования пройдут в спортивном комплексе УВК ШГ № 29, 9.00-19.00.
Ссылка: https://24.kg/sport/180168/
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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
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