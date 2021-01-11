Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

11-13 января. Турнир Doha Masters по дзюдо. Катар

В соревнованиях примет участие Юрий Краковецкий (свыше 100 килограммов), который выйдет на татами 13 января.

14-15 января. Чемпионат Кыргызстана по легкой атлетике. Бишкек, манеж КГАФКиС

Соревнования пройдут среди юношей и девушек (2004-2005), мужчин и женщин (2003 года рождения и старше) в беге, толкании ядра, прыжках в высоту и длину.

16 января. Международый фестиваль по ММА Brave CF 46 — Krepost Selection 10. Сочи

Кыргызстан на соревнованиях представят Жыргалбек Чомонов, Кубанычбек Абдисалам и Эркинбай Абдусаламов.

16-17 января. Чемпионат Кыргызстана по NAGA грэпплингу. Бишкек, ЦФиБ «Стронг»

В турнире примут участие дети, юниоры, кадеты и взрослые.