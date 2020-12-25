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Спорт

Борцу Улукбеку Жолдошбекову подарили однокомнатную квартиру

Члену национальной сборной Кыргызстана по вольной борьбе Улукбеку Жолдошбекову подарили однокомнатную квартиру в Бишкеке. Об этом сообщает Федерация спортивной борьбы КР.

Отмечается, что награждение произошло накануне на церемонии подведения спортивных итогов года.

из интернета
Фото из интернета

Молодого спортсмена было решено отметить за достижения, которых он добился за последние два года. В 2019-м он выиграл золото в Турции, стал чемпионом Азии и мира среди спортсменов не старше 23 лет. В феврале также выиграл чемпионат Азии среди взрослых, проходивший в Индии.

Уточняется, что квартира была приобретена на спонсорские средства.
Ссылка: https://24.kg/sport/178043/
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