Борцу Улукбеку Жолдошбекову подарили однокомнатную квартиру

Члену национальной сборной Кыргызстана по вольной борьбе Улукбеку Жолдошбекову подарили однокомнатную квартиру в Бишкеке. Об этом сообщает Федерация спортивной борьбы КР.

Отмечается, что награждение произошло накануне на церемонии подведения спортивных итогов года.

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Молодого спортсмена было решено отметить за достижения, которых он добился за последние два года. В 2019-м он выиграл золото в Турции, стал чемпионом Азии и мира среди спортсменов не старше 23 лет. В феврале также выиграл чемпионат Азии среди взрослых, проходивший в Индии.

Уточняется, что квартира была приобретена на спонсорские средства.