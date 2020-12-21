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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

14-29 декабря. Онлайн-чемпионат Азии по шахматам среди студентов

Турнир будет проходить среди команд на платформе chess.com по швейцарской системе в девять туров. В составе двух команд из Кыргызстана восемь участников.

19-23 декабря. Чемпионат Кыргызстана по волейболу среди женщин

Второй тур чемпионата Кыргызстана по волейболу среди женских клубных команд был запланирован на 9-15 марта, но его перенесли. Участвуют шесть команд: «Салам-Алик», «Дордой», «Улар», «Билим», «ЛИМА» и «Ала-Тоо». Возглавляет турнирную таблицу клуб «Салам-Алик».

 

26-27 декабря. Чемпионат страны по баскетболу

В Первой лиге принимают участие 15 команд, в Высшей — 7. Расписание игр можно посмотреть на сайте Федерации баскетбола КР.

Спортивный комплекс УВК ШГ № 29, 9.00-19.00.

23 декабря. Турнир по смешанным единоборствам Alash Pride FC. Алматы (Казахстан)

В главном бою вечера кыргызстанец Ринат Саякбаев проведет бой с казахстанцем Азаматом Бакытовым.
Ссылка: https://24.kg/sport/177082/
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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
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