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Спорт

Кыргызстанский триатлет возглавил международный рейтинг спортсменов Ironman

Фото Instagram. Айваз Оморканов

Кыргызстанский триатлет Айваз Оморканов возглавил международный рейтинг спортсменов Ironman. Об этом он сообщил в Instagram.

«Хочу поделиться радостной новостью с вами. У Ironman есть ежегодный рейтинг спортсменов, что дает статус All World Athlete в трех дисциплинах: Ironman, Ironman 70.3 и Overall. В конце года по итогам трех лучших гонок вы получаете свой статус: GOLD, SILVER и BRONZE. Этот год, к сожалению, для всех был тяжелым и гонок было очень мало, но мне посчастливилось поучаствовать на двух половинках 70.3 и набрать наивысшее количество очков в своей возрастной категории, что дало возможность мне занять первую строчку в рейтинге мира в категории 18-24», — написал спортсмен.

Instagram Айваза Оморканова
Фото Instagram Айваза Оморканова. Рейтинг Ironman

Ссылка: https://24.kg/sport/176173/
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