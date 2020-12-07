Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

10-20 декабря. Индивидуальный Кубок мира по вольной, греко-римской и женской борьбе. Белград (Сербия)
Из-за переноса Олимпиады UWW решил провести полноценный чемпионат мира. Но после отказа некоторых стран от участия организаторы решили назвать соревнования Индивидуальный Кубок мира.
В состав команды из Кыргызстана вошли 20 спортсменов.
12-13 декабря. Чемпионат страны по баскетболу
В Первой лиге принимают участие 15 команд, в Высшей — семь. Расписание игр можно посмотреть на сайте Федерации баскетбола КР.
Спортивный комплекс УВК ШГ № 29, 9.00-19.00.
12-13 декабря. I Республиканский командный турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Сейтек». ФОК «Газпром» (Талас)
Турнир проводится в 10 весовых категориях по правилам, утвержденным UWW. В соревнованиях примут участие семь команд.
12 декабря. Турнир UFC. Лас-Вегас (США)
Кыргызстанец Рафаэль Физиев сразится с бразильцем Ренато Мойкано. Бой должен был состояться 28 ноября, но отменен из-за положительного теста на COVID-2019 у соперника.
12-13 декабря. Соревнования по триатлону в закрытом помещении World Class Indoor Triathlon. Бишкек
Состоятся соревнования на дистанции «Спринт»:
13 декабря. Международный турнир Гран-при по бразильскому джиу-джитсу. Киев
В соревнованиях примет участие спортсмен из Кыргызстана Муртазали Муртазалиев. В нем будут участвовать только черные и коричневые пояса в схватках NO GI в весовой категории до