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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

10-20 декабря. Индивидуальный Кубок мира по вольной, греко-римской и женской борьбе. Белград (Сербия)

Из-за переноса Олимпиады UWW решил провести полноценный чемпионат мира. Но после отказа некоторых стран от участия организаторы решили назвать соревнования Индивидуальный Кубок мира.

В состав команды из Кыргызстана вошли 20 спортсменов.

12-13 декабря. Чемпионат страны по баскетболу

В Первой лиге принимают участие 15 команд, в Высшей — семь. Расписание игр можно посмотреть на сайте Федерации баскетбола КР.

Спортивный комплекс УВК ШГ № 29, 9.00-19.00.

12-13 декабря. I Республиканский командный турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Сейтек». ФОК «Газпром» (Талас)

Турнир проводится в 10 весовых категориях по правилам, утвержденным UWW. В соревнованиях примут участие семь команд.

12 декабря. Турнир UFC. Лас-Вегас (США)

Кыргызстанец Рафаэль Физиев сразится с бразильцем Ренато Мойкано. Бой должен был состояться 28 ноября, но отменен из-за положительного теста на COVID-2019 у соперника.

12-13 декабря. Соревнования по триатлону в закрытом помещении World Class Indoor Triathlon. Бишкек

Состоятся соревнования на дистанции «Спринт»: 750 метров в плавании, 20 километров на велосипеде и пять километров бегом — и «Олимпийка»: 1500 метров в плавании, 40 километров на велосипеде и 10 бегом.

13 декабря. Международный турнир Гран-при по бразильскому джиу-джитсу. Киев

В соревнованиях примет участие спортсмен из Кыргызстана Муртазали Муртазалиев. В нем будут участвовать только черные и коричневые пояса в схватках NO GI в весовой категории до 83 килограммов. Всего ожидается 16 бойцов из восьми стран.
Ссылка: https://24.kg/sport/175634/
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