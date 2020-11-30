Пловцы из Кыргызстана завоевали 11 медалей на турнире в Ташкенте

Национальная сборная Кыргызстана по плаванию завоевала 11 медалей на лицензионном Открытом кубке Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

По ее данным, спортсмены привезли три золотые, пять серебряных и три бронзовые медали.

Всего в соревнованиях приняли участие 300 пловцов с Кыргызстана, Чехии и Узбекистана. Нашу страну на турнире представили шесть спортсменов.

Денис Петрашов взял золото на дистанциях 50 и 100 метров брассом, бронзу — 200 метров брассом.

Елизавета Рогожникова завоевала золото на дистанции 200 метров на спине, серебряные медали на дистанциях 100 и 50 метров на спине, 200 метров в комплексе, бронзу — 50 метров вольным стилем. Завоевав серебро на дистанции 50 метров на спине, она установила рекорд КР.

У Рамазана Омарова вторые места на дистанциях 1 тысяча 500 и 800 метров вольным стилем. Он также установил новый рекорд КР.

Тенгиз Тюбеев завоевал бронзу на дистанции 1 тысяча 500 метров вольным стилем.