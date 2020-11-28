Стали известны победители чемпионата КР по боксу

Стали известны победители чемпионата Кыргызской Республики по боксу среди мужчин и женщин. Соревнования проводились с 23 по 28 ноября 2020 года, сообщает sport.kg.

В них приняли участие 120 спортсменов, 8 женщин и 112 мужчин со всех регионов Кыргызстана.

Победителями среди женщин стали Шахриза Халилова из Бишкека в категории 57 килограммов и Бегайым Акбалаева из Баткенской области в категории 60 килограммов. Чемпионы среди мужчин в разных весовых категориях — Мирлан Туркбай уулу, Азат Усеналиев, Акылбек Эсенбек уулу, Мирзохид Имамназаров, Дмитрий Пучнин, Сыргак Абдижапар уулу, Омурбек Бекжигит уулу, Омурбек Бекжигит уулу, Рустам Ырысбек уулу, Бекболсун Токтосун уулу.

Кроме этого, обладателями номинаций стали:

«Лучший боксер» — Пучнин Дмитрий, Иссык-Кульская область;

«Лучший судья» — Ырсалиев Мукаш, Бишкек;

«Лучший тренер» — Акельбаев Кенжебек, РСК имени Ш.Сыдыкова.

Организаторами чемпионата выступили Дирекция по олимпийским видам спорта и Федерация бокса КР.