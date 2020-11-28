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Спорт

Пловцы из Кыргызстана завоевали четыре медали на турнире в Ташкенте

Пловцы из Кыргызстана завоевали три золотые медали и одну серебряную на Кубке Узбекистана. Об этом сообщила Федерация плавания КР.

Уточняется, что данные соревнования являются отборочными для Олимпийских игр — 2021 в Токио.

Кыргызстан представляют шесть спортсменов: Денис Петрашов, Елизавета Рогожникова, Рамазан Омаров, Тенгиз Тюбеев, Айдар Сатаев и Арлен Асылбеков.

Вчера спортсмены из КР, Чехии и Узбекистана соревновались на нескольких дистанциях.

Денис Петрашов завоевал золотые медали на двух дистанциях брассом: 50 и 100 метров. Лиза Рогожникова стала сильнейшей в плавании на спине на 200 метров, а на 100 метрах приплыла второй.

Айдар Сатаев смог занять 8-е место в плавании на 100 метров брассом, а Омаров Рамазан — 5-е место в плавании вольным стилем на 400 метров.
Ссылка: https://24.kg/sport/174814/
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