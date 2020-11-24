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Спорт

Пять юных футболистов из Кыргызстана поборются за места в академии PSG

24.kg
Фото 24.kg. Пять юных футболистов из Кыргызстана отправятся во Францию на соревнования
Пять юных футболистов из Кыргызстана отправятся во Францию на соревнования для прохождения в престижную академию Paris Saint-Germain. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил генеральный менеджер ФК «Абдыш-Ата» Хуршид Лутфуллаев.

По его словам, надавно футбольный клуб подписал меморандум с PSG.

«Мы выбрали самых талантливых футболистов со всего Кыргызстана. На первый этап в Турцию отправились 25 юных спортсменов. Все финансовые расходы родители взяли на себя, а мы дали возможность попасть на этот отбор. Наших детей действительно заметили, они вели себя дисциплинированно, внимательно слушали тренеров и показали себя с лучшей стороны», — сказал Хуршид Лутфуллаев.

Отмечается, что после первого этапа сертификаты на второй тур получили пять отечественных футболистов, самому младшему из них шесть лет. В мае 2021 года они отправятся во Францию, где пройдет финальный отбор для зачисления в футбольную академию Paris Saint-Germain.

На пресс-конференции дети поблагодарили руководство ФК «Абдыш-Ата» и своих родителей за то, что помогли в организации поездки и дали возможность показать себя на международной арене.
Ссылка: https://24.kg/sport/174229/
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