Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

1 октября. Футбол, Кыргызская премьер-лига, тринадцатый тур
«Илбирс» — «Каганат», 11.00,
«Алга» — «Дордой», 11.00,
«Абдыш-Ата» — «Нефтчи», 15.30,
«Кара-Балта» — «Алай» , 15.30.
Все матчи проходят в Канте на двух стадионах, транслируются на онлайн-стриминге «Кыргыз Спорт ТВ».
3 октября. Республиканские соревнования по легкой атлетике
Ожидаются соревнования воспитанников спортивных школ столицы и представителей регионов по таким дисциплинам, как бег, прыжки в длину и высоту, метание копья и толкание ядра.
Стадион имени Долена Омурзакова, 9.20.