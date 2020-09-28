Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

1 октября. Футбол, Кыргызская премьер-лига, тринадцатый тур

«Илбирс» — «Каганат», 11.00,

«Алга» — «Дордой», 11.00,

«Абдыш-Ата» — «Нефтчи», 15.30,

«Кара-Балта» — «Алай» , 15.30.

Все матчи проходят в Канте на двух стадионах, транслируются на онлайн-стриминге «Кыргыз Спорт ТВ».

3 октября. Республиканские соревнования по легкой атлетике

Ожидаются соревнования воспитанников спортивных школ столицы и представителей регионов по таким дисциплинам, как бег, прыжки в длину и высоту, метание копья и толкание ядра.

Стадион имени Долена Омурзакова, 9.20.