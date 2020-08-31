Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

6 сентября. Открытые соревнования «Карагач-Trail» по маунтинбайку. Бишкек, Карагачевая роща, 10.00

Гонка проводится в дисциплине «кросс-кантри». Длина трассы — 2,5 километра. В зависимости от категории участники преодолеют от четырех до семи кругов.

6 сентября. Футбол, Кыргызская премьер-лига, восьмой тур

«Абдыш-Ата» — «Алай». Кант, стадион «Нитро Арена», 11.00,

«Илбирс» — «Кара-Балта». Кант, стадион «Центральный», 11.00,

«Алга» — «Каганат». Кант, стадион «Центральный», 16.30,

«Нефтчи» — «Дордой». Кант, «Нитро Арена», 16.30.