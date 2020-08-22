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Спорт

«Севилья» победила в финале Лиги Европы

gettyimages.com
Фото gettyimages.com. Игроки «Севильи» радуются трофею

Испанская «Севилья» накануне победила в финале Лиги Европы.

Матч прошел в Кельне (Германия). «Севилья» играла с итальянским «Интером». В ее составе забили Люк де Йонг (12-я и 33-я минута) и Диего Карлос (74-я минута). У «Интера» отличились Ромелу Лукаку (5-я минута, с пенальти) и Диего Годин (35-я минута).

«Севилья» — рекордсмен Лиги Европы по числу чемпионств. Это ее шестая победа. Ранее она выигрывала турнир в 2006-2007, 2014-2016 годах.

Лучшим бомбардиром стал Бруну Фернандеш, который начал турнир в «Спортинге», а затем перешел в «Манчестер Юнайтед». Он забил восемь голов.
Ссылка: https://24.kg/sport/163077/
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