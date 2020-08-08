Тяжеловес Ахмед Усупов: Был потрясен, победив боксера вдвое больше себя

Фото Азиатской конфедерации бокса. Ахмед Усупов (слева) на чемпионате Азии. Монголия, 2019 год

Ахмед Усупов — один из самых перспективных боксеров Кыргызстана. За недолгую карьеру выиграл четыре золота на чемпионатах КР и две бронзы на чемпионатах Азии. Побеждал в Узбекистане и Казахстане.

Кто из титулованных боксеров помогает ему постичь секреты этого спорта, сколько килограммов составляет его сила удара и почему затянувшаяся пауза в сезоне не убавила в нем энтузиазма, 19-летний бишкекчанин рассказал 24.kg.

Его рост — 190 сантиметров, вес — 105 килограммов. Выступает среди молодежи в категории свыше 91 килограмма. Представляет клуб Family Sport.

Чемпионские гены

— В кого вы такой крупный?

— В деда и отца. Они мастера спорта СССР по вольной борьбе и тренеры. Отец также ведет занятия по боксу, участвует в соревнованиях по сумо.

— В бокс привел отец?

— Да. Отдал к своему другу Данияру Джусубалиеву. Кроме него, у меня сейчас еще один тренер — Акыйкат Абаев. Сопровождает в зарубежных поездках.

В детстве я два года занимался дзюдо, был чемпионом КР и Бишкека. В 15 лет захотел попробовать что-то новое. Бокс сразу понравился. Это мой вид спорта. С самого начала выступаю среди тяжеловесов. На сегодня провел около 70 боев. Выиграл 55-60.

— Хватает спарринг-партнеров?

— Боксеров моего возраста и веса в Кыргызстане очень мало. Спарринг-партнеры обычно старше и массивнее. Самые известные и опытные — Чынгыз Борбашев и Сергей Паренко. Узнал от них немало интересного.

Сила и умение

— Бои тяжеловесов считаются опасными. Получали травмы?

— В полуфинале одного из чемпионатов КР сломал большой палец правой руки. Несмотря на это, занял первое место.

Бывает, противники наносят опаснейшие удары. Не столько из-за своего мастерства, сколько из-за веса. Нужно уметь обороняться.

— В Бишкеке кое-где стоят силомеры. Испытывали их?

— Один раз. Результат — 920 килограммов.

— У вас есть коронный удар?

— Делаю обманное движение левой рукой и тут же наношу прямой удар правой.

Вдали от дома

— Какая поездка особенно запомнилась?

— В Венгрию на ЧМ-2018. Там присутствовали спортсмены со всей планеты. Это был новый для меня уровень бокса. Стал пятым. В четвертьфинале проиграл россиянину — чемпиону мира, Европы и юношеских Олимпийских игр.

Понравилось место проведения турнира. Будапешт — один из самых красивых городов, где я был.

— В каком бою пришлось труднее всего?

— В полуфинале открытого чемпионата Узбекистана — 2018. Я одолел действующего чемпиона. В последние годы это одна из ведущих стран в боксе. Ее спортсмены сильны во всех возрастных группах.

В Узбекистане, кроме чемпионата, выиграл международный турнир. Завоевал два золота и бронзу в Казахстане. Это тоже боксерская держава.

— У вас две бронзы чемпионатов Азии. Какой ценой они дались?

— Первый ЧА, среди юношей, прошел в 2017 году на Филиппинах. Мне было тяжело психологически: дебют на большом ринге да еще так далеко от дома. На старте встречался с иранцем. Увидев его, пережил шок. Он показался чуть ли не вдвое крупнее меня! Обыграл его благодаря скорости и технике. Когда рефери в конце поднял мою руку, испытал непередаваемые ощущения.

В 2019-м ездил в Монголию на ЧА среди молодежи. Долго готовился. Рассчитывал на золото, но в полуфинале уступил корейцу. Чуть-чуть не хватило опыта, кое в чем ошибся. Буду устранять недочеты.

Источники мотивации

— С марта спортивная жизнь в КР замерла. Часть залов до сих пор закрыта. Как поддерживаете форму?

— Тренируюсь во дворе нашего дома. По утрам с отцом бегаем. Когда он уходит на работу, занимаюсь гимнастикой. Вечером отец держит лапу — отрабатываю удары. Благодарю отца за знакомство с боксом и поддержку. Он меня многому научил. Перед ЧА-2019 ездил со мной на сборы, дополнял программу подготовки. Это пригодилось.

В начале года я стал чемпионом КР в категории до 21 года и получил путевку в Ташкент на чемпионат Азии. Его собирались провести в октябре, но, наверное, перенесут на будущий год. Осенью, возможно, поеду в Россию на студенческие игры СНГ. Готовлюсь к ним. Несмотря на кризис, стабильно получаю от государства стипендию. Бывает, спонсоры покупают мне одежду. Мной дорожат тренеры. В моральном плане помогает мама. Есть стимул продолжать карьеру.

Фото @kyrgyzstanboxing. Ахмед Усупов (справа) с партнерами по молодежной сборной

— Скучаете по одноклубникам?

— Мы на связи. По воскресеньям ходим в горы и на водопады, устраиваем пикники.

Общаюсь с ребятами из молодежной и взрослой сборных. Мы часто проводили совместные сборы.

— Чем еще занимаетесь?

— Учусь на тренера по боксу в Академии физической культуры и спорта. Когда закончу карьеру, хочу открыть зал и делиться с детьми знаниями.

Имею небольшой тренерский опыт. В прошлом сезоне два месяца была пауза, и мне поручили группу юных боксеров. Работа понравилась.

Окно в Париж

— С взрослыми бились?

— Дважды. Осенью 2019 года победил на чемпионате Бишкека и стал бронзовым призером чемпионата КР. На последнем турнире пришлось несладко — соперничал с малознакомыми, очень техничными боксерами.

В мужской сборной смена поколений. Как бы трудно не было, надо регулярно состязаться с взрослыми и заслужить место в ее составе. Планирую выступить на ближайших чемпионатах города и республики и мемориале Дуйшенкула Шопокова.

— Какова ваша главная цель?

— Стать олимпийским чемпионом. Будет здорово попасть на Игры-2021 в Токио. Основную ставку делаю на Олимпиаду-2024 в Париже.

Фото из личного архива. Ахмед Усупов вне соревнований

— Кто ваш кумир?

— Майк Тайсон. Уважаю его за характер. Недавно он после 15-летнего перерыва решил вернуться на ринг. С нетерпением жду ближайший бой.

— Хотите попробовать себя среди профессионалов?

— Через 5-10 лет, если предложат хороший контракт.