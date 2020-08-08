15:38
USD 77.05
EUR 91.17
RUB 1.05
Спорт

Тяжеловес Ахмед Усупов: Был потрясен, победив боксера вдвое больше себя

Азиатской конфедерации бокса
Фото Азиатской конфедерации бокса. Ахмед Усупов (слева) на чемпионате Азии. Монголия, 2019 год

Ахмед Усупов — один из самых перспективных боксеров Кыргызстана. За недолгую карьеру выиграл четыре золота на чемпионатах КР и две бронзы на чемпионатах Азии. Побеждал в Узбекистане и Казахстане.

Кто из титулованных боксеров помогает ему постичь секреты этого спорта, сколько килограммов составляет его сила удара и почему затянувшаяся пауза в сезоне не убавила в нем энтузиазма, 19-летний бишкекчанин рассказал 24.kg.

Его рост — 190 сантиметров, вес — 105 килограммов. Выступает среди молодежи в категории свыше 91 килограмма. Представляет клуб Family Sport.

Чемпионские гены

— В кого вы такой крупный?

— В деда и отца. Они мастера спорта СССР по вольной борьбе и тренеры. Отец также ведет занятия по боксу, участвует в соревнованиях по сумо.

— В бокс привел отец?

— Да. Отдал к своему другу Данияру Джусубалиеву. Кроме него, у меня сейчас еще один тренер — Акыйкат Абаев. Сопровождает в зарубежных поездках.

В детстве я два года занимался дзюдо, был чемпионом КР и Бишкека. В 15 лет захотел попробовать что-то новое. Бокс сразу понравился. Это мой вид спорта. С самого начала выступаю среди тяжеловесов. На сегодня провел около 70 боев. Выиграл 55-60.

— Хватает спарринг-партнеров?

— Боксеров моего возраста и веса в Кыргызстане очень мало. Спарринг-партнеры обычно старше и массивнее. Самые известные и опытные — Чынгыз Борбашев и Сергей Паренко. Узнал от них немало интересного.

Сила и умение

— Бои тяжеловесов считаются опасными. Получали травмы?

— В полуфинале одного из чемпионатов КР сломал большой палец правой руки. Несмотря на это, занял первое место.

Бывает, противники наносят опаснейшие удары. Не столько из-за своего мастерства, сколько из-за веса. Нужно уметь обороняться.

— В Бишкеке кое-где стоят силомеры. Испытывали их?

— Один раз. Результат — 920 килограммов.

— У вас есть коронный удар?

— Делаю обманное движение левой рукой и тут же наношу прямой удар правой.

Вдали от дома

— Какая поездка особенно запомнилась?

— В Венгрию на ЧМ-2018. Там присутствовали спортсмены со всей планеты. Это был новый для меня уровень бокса. Стал пятым. В четвертьфинале проиграл россиянину — чемпиону мира, Европы и юношеских Олимпийских игр.

Понравилось место проведения турнира. Будапешт — один из самых красивых городов, где я был.

— В каком бою пришлось труднее всего?

— В полуфинале открытого чемпионата Узбекистана — 2018. Я одолел действующего чемпиона. В последние годы это одна из ведущих стран в боксе. Ее спортсмены сильны во всех возрастных группах.

В Узбекистане, кроме чемпионата, выиграл международный турнир. Завоевал два золота и бронзу в Казахстане. Это тоже боксерская держава.

— У вас две бронзы чемпионатов Азии. Какой ценой они дались?

— Первый ЧА, среди юношей, прошел в 2017 году на Филиппинах. Мне было тяжело психологически: дебют на большом ринге да еще так далеко от дома. На старте встречался с иранцем. Увидев его, пережил шок. Он показался чуть ли не вдвое крупнее меня! Обыграл его благодаря скорости и технике. Когда рефери в конце поднял мою руку, испытал непередаваемые ощущения.

В 2019-м ездил в Монголию на ЧА среди молодежи. Долго готовился. Рассчитывал на золото, но в полуфинале уступил корейцу. Чуть-чуть не хватило опыта, кое в чем ошибся. Буду устранять недочеты.

Источники мотивации

— С марта спортивная жизнь в КР замерла. Часть залов до сих пор закрыта. Как поддерживаете форму?

— Тренируюсь во дворе нашего дома. По утрам с отцом бегаем. Когда он уходит на работу, занимаюсь гимнастикой. Вечером отец держит лапу — отрабатываю удары. Благодарю отца за знакомство с боксом и поддержку. Он меня многому научил. Перед ЧА-2019 ездил со мной на сборы, дополнял программу подготовки. Это пригодилось.

В начале года я стал чемпионом КР в категории до 21 года и получил путевку в Ташкент на чемпионат Азии. Его собирались провести в октябре, но, наверное, перенесут на будущий год. Осенью, возможно, поеду в Россию на студенческие игры СНГ. Готовлюсь к ним. Несмотря на кризис, стабильно получаю от государства стипендию. Бывает, спонсоры покупают мне одежду. Мной дорожат тренеры. В моральном плане помогает мама. Есть стимул продолжать карьеру.

@kyrgyzstanboxing
Фото @kyrgyzstanboxing. Ахмед Усупов (справа) с партнерами по молодежной сборной

— Скучаете по одноклубникам?

— Мы на связи. По воскресеньям ходим в горы и на водопады, устраиваем пикники.

Общаюсь с ребятами из молодежной и взрослой сборных. Мы часто проводили совместные сборы.

— Чем еще занимаетесь?

— Учусь на тренера по боксу в Академии физической культуры и спорта. Когда закончу карьеру, хочу открыть зал и делиться с детьми знаниями.

Имею небольшой тренерский опыт. В прошлом сезоне два месяца была пауза, и мне поручили группу юных боксеров. Работа понравилась.

Окно в Париж

— С взрослыми бились?

— Дважды. Осенью 2019 года победил на чемпионате Бишкека и стал бронзовым призером чемпионата КР. На последнем турнире пришлось несладко — соперничал с малознакомыми, очень техничными боксерами.

В мужской сборной смена поколений. Как бы трудно не было, надо регулярно состязаться с взрослыми и заслужить место в ее составе. Планирую выступить на ближайших чемпионатах города и республики и мемориале Дуйшенкула Шопокова.

— Какова ваша главная цель?

— Стать олимпийским чемпионом. Будет здорово попасть на Игры-2021 в Токио. Основную ставку делаю на Олимпиаду-2024 в Париже.

из личного архива
Фото из личного архива. Ахмед Усупов вне соревнований

— Кто ваш кумир?

— Майк Тайсон. Уважаю его за характер. Недавно он после 15-летнего перерыва решил вернуться на ринг. С нетерпением жду ближайший бой.

— Хотите попробовать себя среди профессионалов?

— Через 5-10 лет, если предложат хороший контракт.
Ссылка: https://24.kg/sport/161678/
просмотров: 436
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане определились лучшие молодые боксеры
Боксер Эржан Тургумбеков: Рой Джонс показал «класс» в знак восхищения моим боем
Бишкек принимает чемпионат Центральной Азии по бирманскому боксу
Американский боксер вышел на ринг в 70 лет и нокаутировал соперника
Кыргызстанец Азат Усеналиев победил на Кубке мира по боксу
Боксер из Кыргызстана победил на турнире Роя Джонса
Боксеры из Кыргызстана выиграли три медали в России
Кыргызстанцы выиграли три медали на международном турнире по боксу
Боксер из Кыргызстана Нурадин Рустамбек уулу стал чемпионом Азии
Кыргызстанец Азат Усеналиев выиграл крупный международный турнир по боксу
Популярные новости
Рекорд: спортсмен за&nbsp;13&nbsp;часов переплыл Иссык-Куль Рекорд: спортсмен за 13 часов переплыл Иссык-Куль
Очаровательная легкая атлетика: украинцам есть кем гордиться Очаровательная легкая атлетика: украинцам есть кем гордиться
&laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;, &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лион&raquo;. В&nbsp;Лиге чемпионов&nbsp;&mdash; развязка 1/8 финала «Бавария» — «Челси», «Ювентус» — «Лион». В Лиге чемпионов — развязка 1/8 финала
Букмекеры назвали главного фаворита Лиги Европы Букмекеры назвали главного фаворита Лиги Европы
Бизнес
Нет времени объяснят&shy;ь. Скачивай O!TV и&nbsp;смотри Лигу чемпи&shy;онов! Нет времени объяснят­ь. Скачивай O!TV и смотри Лигу чемпи­онов!
MegaCom обеспечил бесплатной связью 30&nbsp;тысяч медработников по&nbsp;всей стране MegaCom обеспечил бесплатной связью 30 тысяч медработников по всей стране
Льготное кредитование предпринимателей от&nbsp;Dos Credobank Льготное кредитование предпринимателей от Dos Credobank
Качественные пульсоксиметры с&nbsp;гарантией можно найти в&nbsp;любом O!Store Качественные пульсоксиметры с гарантией можно найти в любом O!Store
8 августа, суббота
15:26
Стала известна дата боя Валентины Шевченко в турнире UFC 255 Стала известна дата боя Валентины Шевченко в турнире UF...
15:03
Тяжеловес Ахмед Усупов: Был потрясен, победив боксера вдвое больше себя
14:55
Премьер-министр проверил строительство инфекционной больницы в Бишкеке
14:50
Полпред в Ошской области ушел в отставку. Будет участвовать в выборах
14:38
Дистанционное обучение. Родителей попросили купить учителям модемы и девайсы