Железная леди: королева триатлона, которая выиграла марафон на спор

Российская спортсменка и покорительница марафона Ironman Надежда Павлова пришла в триатлон в 2014 году. Об этом пишет РИА Новости.

Раньше девушка занималась бегом, но вынужденно приостановила карьеру из-за травмы спины, полученной во время катания на сноуборде.

В процессе восстановления Надежда познакомилась с триатлоном, увидев соревнования «Железный человек», где спортсмены преодолевают дистанцию вплавь, после чего пересаживаются на велосипед, а завершают состязание бегом.

Интересно, что всерьез заняться триатлоном и пройти всю дистанцию Ironman Надежду сподвигло пари с ее другом.

«Условия нашего спора были таковы: если один из участников получает травму или по какой-либо причине сходит с дистанции, он проигрывает. Мы спорили на желание и записали все на конверте, под роспись отдали нашей подруге, — рассказала девушка. — Если же в течение месяца проигравший не исполняет это желание, он отдает победителю 1 миллион рублей. Конечно, меня это очень мотивировало, и проиграть ему я не могла. И не проиграла».

Триатлон помог Надежде не только добиться спортивных высот, но и встретить свою судьбу. Как вспоминает девушка, будущего мужа она сбила на велосипеде во время тренировки. По словам Надежды, супруг немного ревнует ее к велосипеду, но, в конце концов, ему не остается ничего, кроме как гордиться женой.

160 километров

30 километров

Как утверждает Надежда, триатлон — это вид спорта, который осилит не каждый спортсмен, тут нужна особая выносливость. Павлова тренируется шесть дней в неделю, а в период подготовки к Ironman может за тренировку проехать не менеена велосипеде или пробежать более

Надежда живет и тренируется в США. Число ее поклонников в аккаунте Instagram стремится к 100 тысячам.