Тренер и чемпионка. Как спорт помог кыргызстанцам создать прочную семью

Кылычбек Нурманбетов и Асель Шарбекова — одна из самых интересных семейных пар в нашем спорте. Он — главный тренер сборной по стрельбе из лука, она — сильнейшая лучница страны. Работают в тандеме больше четырех лет. С каждым годом их результаты все лучше.

Сегодня Международный день семей. В честь этой даты Кылычбек и Асель рассказали 24.kg, как спорт свел их жизненные пути, почему быть тренером труднее, чем атлетом, о чем их предупредил призер Олимпиады Канатбек Бегалиев и кто главный в их семье.

Фото героев интервью. Главный тренер сборной Кыргызстана по стрельбе из лука Кылычбек Нурманбетов и многократная чемпионка различных турниров Асель Шарбекова

Стрела амура

— Вы познакомились благодаря стрельбе из лука?

Кылычбек: — Да. В юности я серьезно занимался греко-римской борьбой и кыргыз курошем. Отучился в КГАФКиС на тренера. В 2013 году получил травму. Одну из восстановительных тренировок проводил на стадионе «Трудовые резервы», где базируются лучники. Увидел Асель и заинтересовался. Вскоре занялся стрельбой.

— А чем вас привлек этот вид?

Асель: — У меня вся семья спортивная — отец и брат в прошлом вольники, а ныне — тренеры. Я тоже увлекалась борьбой, но потом бросила. В конце 2000-х энтузиаст Мамытбек Карабаев стал возрождать в Бишкеке стрельбу из лука. Отец встретил его и рассказал о ней мне. Пошла в секцию выплеснуть накопившуюся энергию. Тренером был замечательный человек Анатолий Холодов. Он сразу очаровал.

Нравится, что в стрельбе из лука большая конкуренция. На чемпионате Азии выступают 80 спортсменок. На всех — лишь один комплект наград. Не засуживают. Все зависит только от тебя.

— Быстро сошлись характерами?

Асель: — Через два-три месяца после знакомства сыграли свадьбу. Тренер поставил перед выбором: «Женитесь или не отвлекайтесь от спорта. Асель — профессионал. Гулять просто так ей не дам!».

На Азиатских играх — 2014 общались со знаменитым борцом Канатбеком Бегалиевым. Вначале он не поверил, что мы женаты (так как на публике это не проявляли), а потом сказал: «Вам еще через многое предстоит пройти». И действительно. Не зря говорят, что первые пять-семь лет брака — самые тяжелые. Но у нас на притирку характеров ушло четыре года.

Фото героев интервью. Асель Шарбекова и Кылычбек Нурманбетов на тренировке

Страх и соблазн

— Часто ездили за рубеж, когда выступали оба?

Асель: — Не так уж. В основном — в Казахстан и Узбекистан. Выезжать регулярно начали, когда Кылычбек возглавил сборную. С тех пор посетили восемь стран, в том числе Индонезию, Данию, Таиланд и США.

— Какие турниры особенно запомнились?

Кылычбек: — Азиатские игры — 2014. Поразил их масштаб и уровень участников. Кроме того, ездил на чемпионат мира.

Асель: — Турнир к годовщине независимости Казахстана, проходивший в Талдыкоргане в 2010 году. Там я выиграла первое в карьере золото. За меня болели даже казахские тренеры. Предлагали остаться и войти в их сборную.

В 2017-м мы с Кылычбеком впервые провели мемориал общественного деятеля Табылды Эгемберди, помогавшего лучникам. Собрались представители шести государств. Я не привыкла выступать дома, разволновалась и проиграла. Второй турнир был грандиозным: множество зрителей, праздничная атмосфера и лучники из 11 стран, включая чемпионов Европы и участников Олимпиад. Я была наименее опытной, но поборола страх и победила.

Глава большой семьи

— Почему решили тренировать?

Кылычбек: — Анатолий Холодов побудил. Других тренеров по стрельбе из лука в стране не было, а он был уже в возрасте. Хотел, чтобы его дело продолжили, и сказал мне тренировать новичков. В 2016-м он ушел из жизни. В 24 года я стал главным тренером и прекратил выступать.

Асель: — Вначале Холодов видел тренера во мне. Потом подумал, что Кылычбек для этого подходит лучше, а я могу многого достичь как спортсменка. И не ошибся. Работая в таком сочетании, двигаем стрельбу из лука вперед. Ездим на сборы и турниры, привозим медали. Находим спонсоров, устраиваем соревнования. Популярность нашего вида спорта в Бишкеке растет. Сегодня его развивают три клуба. В каждом около 15 детей.

Фото героев интервью. Часть сборной Кыргызстана по стрельбе из лука

— Вы строгий наставник?

Кылычбек: — Говорят, да. У нас в основном тренируются девушки. С ними нельзя быть слабохарактерным.

— Жене поблажки делаете?

Кылычбек: — Нет.

Асель: — Первое время мы спорили на всех тренировках. Кылычбек смотрел на меня не как на спортсменку, а как на жену, а я не воспринимала его как тренера. Последние два года у нас гармония. Знаем свои плюсы и минусы. Оба в профессиональном плане выросли.

— Труднее быть атлетом или тренером?

Кылычбек: — Тренером. Это постоянный стресс. Своим ученикам ты как отец: переживаешь за их здоровье, условия жизни и питание, ищешь деньги на поездки. Если проигрывают, страдаешь с ними. Подбадриваешь их. Порой в работе нужен актерский талант. Не каждый справится! А когда ты спортсмен, отвечаешь только за себя.

Тренирую и сборную, и новичков, и взрослых, и детей. Есть подопечные намного старше меня (из тех, кто занимался в советское время, и недавно вернулся). Со всеми надо находить общий язык.

— Скучаете по спортивной карьере?

Кылычбек: — Да. Сейчас занимаюсь олимпийским видом. Каким именно — секрет. Это не стрельба из лука и не борьба. Будет результат — скажу подробнее. А то запустил себя; растет живот. Надо быть ученикам примером во всем.

Фото героев интервью. Кылычбек Нурманбетов в работе

В расцвете сил

— Какая у вас цель?

Кылычбек: — Подготовить олимпийца. Шанс попасть на ближайшие Игры есть у трех-четырех членов сборной.

Асель: — Олимпийская медаль. Пик формы у лучников обычно в 30-36 лет. Мне 30. Я уже показывала, на что способна. На одном из Гран-при, например, всухую обыграла серебряного призера Олимпиады — 2012.

Тоже окончила КГАФКиС. Хочу поступить в магистратуру.

— Вас огорчил перенос Олимпиады на 2021 год?

Кылычбек: — Да. Мы всерьез взялись за этот олимпийский цикл. Готовились к лицензионным турнирам. С осени 2019-го были на сборах: два месяца в Бангладеш, четыре — в Таласе. С марта все тренируются дома. Дал им задания, чтобы не потеряли форму.

Асель: — Всю зиму команда беспрерывно трудилась. Благодаря сборам уровень у всех вырос. Были мотивированы и жаждали соревнований.

Кто в доме хозяин?

— Кто главный в вашей семье?

Кылычбек: — Дочь.

— Она лучница?

Асель: — Раньше занималась и участвовала в детских турнирах. Получалось неплохо. В этом виде спорта важно терпение. У нее характер другой. Она очень активная. Ей больше подойдет легкая атлетика.

Фото героев интервью. Кылычбек Нурманбетов и Асель Шарбекова с дочерью

Дочь ездит с нами на сборы, ходит на турниры. Вдохновляем друг друга. Однажды я стала второй на Гран-при. Домой вернулась расстроенной. Наутро веду дочь в школу и говорю: «Почему ты получила тройку? Надо стараться и учиться хорошо». Она в ответ: «А вы почему заняли второе место?».

— Чем занимаетесь на досуге?

Кылычбек: — Ремонтирую все, что попадется под руку: от бытовой техники до автомобилей. Это расслабляет и отвлекает от забот. Чиню и настраиваю луки. Некоторые запчасти к ним мастерю сам.

Асель: — Читаю. Меня это успокаивает. Муж об этом знает. Если начинаю сердиться, говорит: «Почитай!». Обожаю зарубежных писателей. К примеру, Дэна Брауна. Нравятся книги с юмором. Всем советую повесть «Трое в лодке, не считая собаки».

Фото героев интервью. Асель Шарбекова и Кылычбек Нурманбетов на досуге

Люблю породистые комнатные растения, особенно орхидею. Видела красивые цветы за границей. Возможно, как-нибудь привезу их домой. Сейчас коллекции нет. Я постоянно на выездах и ухаживать за растениями некому.

— У вас есть общие увлечения?

Асель: — Любим созидать. Дома сделали хороший ремонт — в процессе почти не спорили! Создали сильную и дружную команду.