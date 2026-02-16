Кыргызстанка Асель Шарбекова завоевала серебряную и бронзовую медали в стрельбе из лука на Open Masters Games 2026, которые проходят в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщили в Государственном агентстве физической культуры и спорта.

Фото СМИ. Асель Шарбекова завоевала медали в стрельбе из лука на Open Masters Games 2026

Отмечается, что под руководством главного тренера Кылычбека Нурманбетова наша лучница выступала на соревнованиях и стала обладательницей серебряной медали в категории старше 30 лет и бронзы в категории 40+.

Open Masters Games — это международное мультиспортивное мероприятие, которое в 2026 году проходит в Абу-Даби. Главная идея — продвижение философии «спорт для всех» и объединение поколений. Мероприятие направлено на поощрение активного образа жизни, празднование спорта и культурный обмен.

Участие в играх открыто для всех желающих от 30 лет и без ограничений по опыту или спортивному уровню. В программе — 33 вида спорта, в том числе традиционные арабские состязания — верблюжьи бега и соколиная охота.

Категории соревнований — профессиональные, полупрофессиональные и любительские.