Кыргызстанец стал чемпионом мира на турнире по стрельбе из лука в Турции

Кыргызстанец стал чемпионом мира по традиционной стрельбе из лука на турнире в Турции. Об этом сообщил представитель федерации лучников «Салбуурун».





Отмечается, что в этом году в турнире участвовали более 700 спортсменов из более чем 40 стран.

Победа на чемпионате мирового уровня стала исторической для КР и укрепила авторитет республики на международной арене этноспорта.