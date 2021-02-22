Сборная по стрельбе из лука примет участие в турнире Alpomish va Barchinoy

Члены национальной сборной команды Кыргызстана по стрельбе из лука примут участие в международном турнире Alpomish va Barchinoy, который пройдет в Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По информации ведомства, соревнования состоятся с 22 по 27 февраля в Узбекистане.

«В турнире будут участвовать шесть спортсменов под руководством тренера Кылычбека Нурманбетова. Они командированы за счет дирекции по олимпийским видам спорта», — сказали в госагентстве.