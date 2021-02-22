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Спорт

Сборная по стрельбе из лука примет участие в турнире Alpomish va Barchinoy

Члены национальной сборной команды Кыргызстана по стрельбе из лука примут участие в международном турнире Alpomish va Barchinoy, который пройдет в Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По информации ведомства, соревнования состоятся с 22 по 27 февраля в Узбекистане.

«В турнире будут участвовать шесть спортсменов под руководством тренера Кылычбека Нурманбетова. Они командированы за счет дирекции по олимпийским видам спорта», — сказали в госагентстве.

Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта
Фото Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта. Сборная по стрельбе из лука примет участие в турнире Alpomish va Barchinoy

Ссылка: https://24.kg/sport/184242/
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22 февраля, понедельник
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