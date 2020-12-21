Определились чемпионы Кыргызстана по стрельбе из лука

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по стрельбе из лука. Об этом сообщается на сайте Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.
По их данным, соревнования проводились среди взрослых и кадетов. Всего в чемпионате приняли участие 45 спортсменов.
Список победителей и призеров:
Кадеты среди мальчиков:
- 1-е место — Баяман Бегалиев;
- 2-е место — Кызтек Дауд;
- 3-е место — Алмамбет уулу Ислам.
Кадеты среди девочек:
- 1-е место — Жибек Муратбекова;
- 2-е место — Амина Нурланбекова;
- 3-е место — Диана Женишбекова.
Мужчины:
- 1-е место — Улукбек Курсаналиев;
- 2-е место — Алмамбет Суеркулов;
- 3-е место — Азим Осмоналиев.
Женщины:
- 1-е место — Асел Шарбекова;
- 2-е место — Рустам кызы Аяна;
- 3-е место — Кананбек кызы Жибек.
Кадеты MIX:
- 1-е место — Баяман Бегалиев/Чурок Тойчубаева;
- 2-е место — Лутфуллах Алтыбаев/Диана Женишбекова;
- 3-е место — Алмамбет уулу Ислам/Каим Молодалиева.