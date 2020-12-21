Определились чемпионы Кыргызстана по стрельбе из лука

Фото Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.. Чемпионат Кыргызстана по стрельбе из лука

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по стрельбе из лука. Об этом сообщается на сайте Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По их данным, соревнования проводились среди взрослых и кадетов. Всего в чемпионате приняли участие 45 спортсменов.

Список победителей и призеров:

Кадеты среди мальчиков:

1-е место — Баяман Бегалиев;

2-е место — Кызтек Дауд;

3-е место — Алмамбет уулу Ислам.

Кадеты среди девочек:

1-е место — Жибек Муратбекова;

2-е место — Амина Нурланбекова;

3-е место — Диана Женишбекова.

Мужчины:

1-е место — Улукбек Курсаналиев;

2-е место — Алмамбет Суеркулов;

3-е место — Азим Осмоналиев.

Женщины:

1-е место — Асел Шарбекова;

2-е место — Рустам кызы Аяна;

3-е место — Кананбек кызы Жибек.

Кадеты MIX: