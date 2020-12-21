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Спорт

Определились чемпионы Кыргызстана по стрельбе из лука

Фото Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.. Чемпионат Кыргызстана по стрельбе из лука

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по стрельбе из лука. Об этом сообщается на сайте Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По их данным, соревнования проводились среди взрослых и кадетов. Всего в чемпионате приняли участие 45 спортсменов.

Список победителей и призеров:

Кадеты среди мальчиков:

  • 1-е место — Баяман Бегалиев;
  • 2-е место — Кызтек Дауд;
  • 3-е место — Алмамбет уулу Ислам.

Кадеты среди девочек:

  • 1-е место — Жибек Муратбекова;
  • 2-е место — Амина Нурланбекова;
  • 3-е место — Диана Женишбекова.

Мужчины:

  • 1-е место — Улукбек Курсаналиев;
  • 2-е место — Алмамбет Суеркулов;
  • 3-е место — Азим Осмоналиев.

Женщины:

  • 1-е место — Асел Шарбекова;
  • 2-е место — Рустам кызы Аяна;
  • 3-е место — Кананбек кызы Жибек.

Кадеты MIX:

  • 1-е место — Баяман Бегалиев/Чурок Тойчубаева;
  • 2-е место — Лутфуллах Алтыбаев/Диана Женишбекова;
  • 3-е место — Алмамбет уулу Ислам/Каим Молодалиева.
Ссылка: https://24.kg/sport/177399/
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