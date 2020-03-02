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Спорт

Поймал — отпусти. Близ Бишкека прошли соревнования по ловле форели

В Чуйской области 29 февраля впервые провели международный турнир Silk Road Trout — 2020 по спортивной рыбалке. Три десятка участников из Кыргызстана, Казахстана и России состязались в ловле форели.

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод турнира

Турнир проходил на водоеме, открытом в декабре 2019 года. Обычный пруд подогнали под стандарты спортивной рыбалки — почистили, придали нужную форму, укрепили берега. Его размер — 60 на 100 метров, глубина — 2,5-3,2 метра. Может одновременно вместить 80 спортсменов. По данным организаторов турнира, в Средней Азии ему аналогов нет.

Состязания привлекли 10 казахстанцев.

«Форель — бойкая рыба. К ней всегда надо искать подход. В процессе вырабатывается много адреналина, — сказал 24.kg Дархан Аханбаев из Алматы. — Дружим с кыргызстанцами, они пригласили нас на этот турнир. Очень весело! Ранее мы дважды приезжали на тренировку».

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод турнира

Погода была теплой. Удить — одно удовольствие.

«Рыбачу лет 12 по разу в неделю. Жена поначалу это дело не одобряла. Сейчас смирилась, — сообщил 24.kg 48-летний Атабек Алимбеков. — В последнее время не занимаюсь никакой рыбой, кроме форели. Она интересная. Для успешной ловли надо много думать и подбирать наживку. Хочу поехать на соревнования в Японию».

Участники ловили на спиннинг. В качестве наживки использовали блесны, колебалки, воблеры и силиконовые приманки. Рыба и впрямь была с характером: до последнего отчаянно сопротивлялась спортсменам. Некоторой удалось освободиться от крючка и улизнуть. Вес рыбины порой достигал 3 килограммов.

«Поймал — отпусти» — один из главных принципов спортивной рыбалки. Он заключается в том, что рыбаки не забирают добычу, а возвращают в воду. На турнирах по ловле окуня это делают после замера ее длины. А тут отпускали сразу. Главным было количество улова.

Правила состязаний по ловле форели разработали в России. Там это направление спортивной рыбалки развивают с 2012 года. Ныне россияне делятся опытом с новичками.

Евгений Лебедев — титулованный рыбак из Санкт-Петербурга. «Я впервые в Кыргызстане. Вчера меня возили в горы, кормил с рук птиц. Было здорово! — рассказал он 24.kg. — Провел мастер-класс. Некоторые здешние ребята отлично ловят. Думаю, все у них впереди».

«Турнир замечательный. Клюет! Для рыбака это самое главное, — заявил 24.kg участник состязаний, глава Международной ассоциации форелевых лиг ATLAS Ильсур Талипов (РФ). — Надеюсь, ваши власти будут поддерживать турниры, проводимые по принципу «поймал — отпусти». Ведь те содержат элемент воспитания и призыв беречь природу. Чтобы спортсмены-рыболовы следовали этому принципу и на диких водоемах».

Чемпионом стал казахстанец Камиль Ушуров. Второе место занял Казбек Сатинбаев, третье — Абдурашид Гуламов (оба из КР).

«Постараемся проводить такие соревнования ежемесячно, — сообщил 24.kg один из организаторов Илья Свириненко. — По итогам пяти-шести этапов определим четверку лучших спортсменов. Хотим отправить их на чемпионат мира, который пройдет в октябре в Литве».

@sportfishing_kg
Фото @sportfishing_kg. Тройка призеров турнира

Ссылка: https://24.kg/sport/145149/
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«Бишкекский окунь — 2019». В Кыргызстане прошли соревнования по рыбной ловле
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