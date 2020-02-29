В Бишкеке сегодня по итогам 2019 года вручают ежегодную премию Sport Awards.

Награды присуждаются отечественным спортсменам за выдающиеся достижения в профессиональной деятельности, а также людям, внесшим значительный вклад в развитие и пропаганду спорта.

Мероприятие проводится в шестой раз. Лучшие будут названы в номинациях «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта», «Лучший спортмен по национальным видам спорта», «Лучшая спортсменка», «Лучшая команда», «Лучший спортсмен среди людей с ограниченными возможностями здоровья», «Прорыв года».

Оргкомитет также объявил дополнительные номинации «Лучший меценат» и «Лучшая федерация».

По итогам онлайн-голосования лучшим меценатом признан бывший замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов. Но вручить награду ему не смогли. Он не пришел на мероприятие.

Напомним, что братья Матраимовы ранее создали спортивный клуб EREM. Они также спонсируют ошскую команду по футзалу и другие виды спорта.