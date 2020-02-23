Кыргызстанцы победили на международном турнире Alash Pride по ММА

Кыргызстанцы победили на международном турнире под эгидой Alash Pride по смешанным единоборствам. Об этом сообщили организаторы.
Он прошел 22 февраля в Туркестане (Казахстан). Участвовали представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
В весовой категории 61,2 килограмма восемь бойцов оспаривали гран-при. Наш Алимардан Абдыкааров в четвертьфинале победил Жасура Абдимуродова (Узбекистан), а затем уступил Мехрдоду Умарову (Таджикистан).
Три кыргызстанца в рейтинговых поединках побороли казахстанцев. В весовой категории 77 килограммов Алтынбек Артыкбаев удушающим приемом одолел Манарбека Болата.
В этом же весе Манас Темирбеков решением судей взял верх над Жандосом Исабековым.
В категории 93 кг Уран Сатыбалдиев нокаутировал Манарбека Шайхенова.