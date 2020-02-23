Кыргызстанцы победили на международном турнире Alash Pride по ММА

Кыргызстанцы победили на международном турнире под эгидой Alash Pride по смешанным единоборствам. Об этом сообщили организаторы.

Он прошел 22 февраля в Туркестане (Казахстан). Участвовали представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В весовой категории 61,2 килограмма восемь бойцов оспаривали гран-при. Наш Алимардан Абдыкааров в четвертьфинале победил Жасура Абдимуродова (Узбекистан), а затем уступил Мехрдоду Умарову (Таджикистан).

Три кыргызстанца в рейтинговых поединках побороли казахстанцев. В весовой категории 77 килограммов Алтынбек Артыкбаев удушающим приемом одолел Манарбека Болата.

В этом же весе Манас Темирбеков решением судей взял верх над Жандосом Исабековым.

В категории 93 кг Уран Сатыбалдиев нокаутировал Манарбека Шайхенова.