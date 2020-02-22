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Спорт

Кыргызстанцы выиграли три медали на чемпионате Азии по вольной борьбе

Кыргызстанцы сегодня выиграли три медали на чемпионате Азии по вольной борьбе.

Первым отличился Арсалан Будажапов, взявший золото в весовой категории 79 килограммов.

В весе 70 килограммов Исламбек Орозбеков на старте одолел Абдулрахмана Ибрахима (Катар), а затем уступил будущему чемпиону Ильясу Бекбулатову (Узбекистан). В схватке за третье место его соперником должен был стать монгол Темулен Энхтуя, но из-за травмы он не вышел на ковер. Бронзовая награда досталась Исламбеку Орозбекову автоматически.

В категории 57 килограммов Бекболот Мырзаназар уулу в четвертьфинале проиграл Хикматулло Вохидову (Таджикистан), а в поединке за бронзу одолел Сардора Рузимова (Узбекистан).

Чемпионат проходит в Нью-Дели (Индия). Ранее кыргызстанцы выиграли пять медалей на турнире по греко-римской борьбе и две — по женской. 23 февраля, в заключительный день состязаний, вольники оспорят еще пять комплектов наград.
Ссылка: https://24.kg/sport/144473/
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