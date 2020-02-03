Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

1-5 февраля. Международные соревнования по тяжелой атлетике. Решт (Иран)

Одна из главных целей турнира — розыгрыш рейтинговых очков, необходимых для попадания на предстоящую Олимпиаду.

3 февраля. Товарищеский матч по футзалу. Даммам (Саудовская Аравия)

сборная Саудовской Аравии — сборная Кыргызстана

Обе команды в конце февраля отправятся в Туркменистан на чемпионат Азии. Этот матч — этап подготовки к нему.

3-9 февраля. Чемпионат Кыргызстана среди женских команд по волейболу, первый тур. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Титул сильнейшего клуба республики защищает столичный «Салам-Алик».

5 февраля. Кубок АФК по футболу, второй отборочный раунд. Джалал-Абад, стадион «Курманбек»

«Нефтчи» (Кыргызстан) — «Ахал» (Туркменистан)

Противостояние состоит из двух игр. Ответная пройдет через неделю в Туркменистане. «Нефтчи» участвует в турнире как победитель Кубка Кыргызстана — 2019.

5 февраля. Товарищеский матч по футзалу. Даммам (Саудовская Аравия)

сборная Саудовской Аравии — сборная Кыргызстана

Еще один поединок в рамках подготовки к финальной стадии чемпионата Азии.

8 февраля. Зимнее первенство по футболу, пятый тур

«Нитро» — ДЮСШ. Кант, спорткомплекс «Спорт-Сити», 11.00,

«Кара-Балта» — «Илбирс». Бишкек, Футбольный центр, 12.00,

«Иссык-Куль — Бостери» — «Чемпион». Бишкек, Футбольный центр, 14.00.

8-9 февраля. Международные соревнования Grand Slam по дзюдо. Париж (Франция)

За победу и рейтинговые очки борются более 780 спортсменов из 122 стран. Среди них шесть кыргызстанцев, включая Айбек уулу Кубанычбека и Бекболота Токтогонова.

8-9 февраля. Чемпионат Кыргызстана по грэпплингу UWW. Бишкек, ФОК «Газпром», 10.00

Медали разыгрываются в нескольких возрастных группах. Одна из задач турнира — формирование сборной.

8-12 февраля. Международные соревнования по тяжелой атлетике. Ташкент (Узбекистан)

Еще один рейтинговый турнир. Двум-трем отечественным штангистам по силам пробиться на Олимпиаду.

9 февраля. Соревнования Frost Country по маунтинбайку. Бишкек, Карагачевая роща, 10.00

Запланированы гонки среди мужчин, девушек и ветеранов. Длина трассы, расположенной на пересеченной местности, — около 2,5 километра.