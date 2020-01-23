Ушел из жизни тренер Сатымкула Джуманазарова и Дарьи Масловой

Фото из архива 24.kg. Виктор Борисов. 2017 год

Накануне на 83-м году жизни скоропостижно скончался старший тренер сборной Кыргызстана по легкой атлетике Виктор Борисов.

Его тренерский стаж составлял около 55 лет. Он подготовил множество титулованных спортсменов. Например, бронзового призера Олимпиады-1980 Сатымкула Джуманазарова, чемпионку Азиатских игр — 2018 Дарью Маслову и победительницу ряда марафонов Ирину Богачеву. Был заслуженным тренером и заслуженным деятелем культуры КР.

По данным Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта, прощание с Виктором Борисовым состоится 24 января в столичном Дворце спорта имени Кожомкула.