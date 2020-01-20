Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

9-22 января. Зимние юношеские Олимпийские игры. Лозанна (Швейцария)

Участвуют около 1,9 тысячи атлетов из 79 стран, в том числе два кыргызстанца. Медали разыгрываются в восьми видах спорта.

23-25 января. Международные соревнования Гран-при по дзюдо. Тель-Авив (Израиль)

На татами выйдут около 600 атлетов из 86 стран. Среди них семь представителей Кыргызстана.

24 января. Международные соревнования CAFA— 2020 по футзалу, первый тур. Душанбе (Таджикистан)

сборная Кыргызстана — сборная Афганистана

За победу борются шесть женских команд. Возраст спортсменок — до 19 лет. Им предстоит сыграть по круговой системе.

25 января. Зимнее первенство по футболу, третий тур

«Кара-Балта» — «Абдыш-Ата». Кант, спорткомплекс «Спорт-Сити», 11.00,

«Чемпион» — «Илбирс». Бишкек, Футбольный центр, 12.00,

«ДЮСШ» — «Иссык-Куль — Бостери». Бишкек, Футбольный центр, 14.00.

25 января. Международные соревнования CAFA— 2020 по футзалу, второй тур. Душанбе (Таджикистан)

сборная Узбекистана — сборная Кыргызстана

Узбекистанки — одни из фавориток состязаний. Победа над ними будет серьезной заявкой на золото.

26 января. Международные соревнования CAFA— 2020 по футзалу, третий тур. Душанбе (Таджикистан)

сборная Таджикистана — сборная Кыргызстана

Матчи против хозяев турнира всегда напряженные. Для нашей команды этот поединок один из ключевых в розыгрыше.