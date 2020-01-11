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Спорт

Боец MMA проиграл бой за 55 секунд и едва не сломал ногу судье

Боец смешанного стиля (MMA) из Монголии Шинечагтга Золтсетсег нокаутировал китайца Ма Я Веня на турнире One Championship 106. Видео опубликовали в Twitter-аккаунте организации, пишет Lenta.ru.

Китайский спортсмен пропустил решающий удар на 55-й секунде противостояния. Оказавшись на земле, он захватил судью за ногу и попытался провести ему скрутку пятки, едва не сломав ему ногу.

Скрутка пятки может привести к серьезным травмам — разрыву коленных сухожилий и перелому голеностопа. В MMA прием разрешен, однако в турнирах по бразильскому джиу-джитсу под эгидой Международной федерации бразильского джиу-джитсу данная техника под запретом из-за повышенной травмоопасности.
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