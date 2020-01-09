Международный турнир по футзалу провели в Бишкеке

В Бишкеке накануне завершился международный турнир «Наристе — 2020» по футзалу. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

За победу боролись 52 команды из КР и Казахстана. Турнир среди госорганов выиграла Государственная таможенная служба. На втором месте МВД, на третьем — Погранслужба. В категории старше 35 лет тройку лидеров составили «Фарватер», «Класс» и «Алга», старше 45 лет — «Нооруз», «Ноокат» и «Алга», старше 55 лет — «Ак Булак», «Восток-Премиум» и Счетная палата КР.

Лучшим вратарем состязаний признан Кубаныч Жакыпов («Кара-Балта»), ценным игроком — Владимир Орешин («Восток-Премиум»), лучшим игроком — Улан Рыскулов (Погранслужба).

Турнир проводится ежегодно.