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Спорт

На глазах Хабиба. Кыргызстанец победил на крупном турнире по ММА

Кыргызстанец победил на международном турнире GFC 23 по смешанным единоборствам. Об этом сообщили организаторы.

Турнир прошел 25 декабря в Алматы (Казахстан). В программе было 15 поединков с участием бойцов из семи стран. Почетным гостем был чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

В весовой категории 63 килограмма наш боец Жолдошбек уулу Султан во втором раунде техническим нокаутом одолел россиянина Имрана Жулагова.

Три других кыргызстанца проиграли. В частности, Эдил Эсенгулов не справился с Хасаном Магомедшариповым (Россия) — младшим братом бойца UFC Забита Магомедшарипова.
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