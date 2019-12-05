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Спорт

Охотница, покоряющая ММА не только кулаками, но и вызывающей сексуальностью

Фото © Instagram. Украинка Лена Овчинникова

Украинку Лену Овчинникову включили в рейтинг самых сексуальных девушек-бойцов MMA. РИА Новости предлагают познакомиться с расположившейся в списке на 11-й позиции чемпионкой.

Лена Овчинникова живет и тренируется во Львове.

На ее счету 13 титулов чемпионки мира в разных видах единоборств.

За свои многочисленные победы она получила прозвище Охотница.

В настоящее время Лена выступает в промоушене Bellator в наилегчайшей весовой категории. Раньше увлекалась кикбоксингом и муай-тай.

В Bellator она провела пять поединков, одержав победы в двух из них. В последнем бою спортсменка техническим нокаутом уступила англичанке Кейт Джексон — врачам пришлось остановить бой уже в первом раунде.

Всего в MMA на счету Лены Овчинниковой 18 боев — 12 побед и 6 поражений.

Несмотря на многочисленные тренировки, эффектная уроженка Днепропетровска не забывает радовать поклонников горячими фото в Instagram.
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