Невероятным двойным нокдауном завершился бой на одном из турниров MMA

Поединок между бойцами Эдером Лопесом и Диего Невешем потряс любителей смешанных единоборств двойным нокдауном. Об этом сообщило РИА Новости.

Элдер Лопес и Диего Невеш вышли в октагон в рамках турнира, организованного промоушеном ECE в Лиссабоне.

Бой завершился досрочно в первом раунде после того, как оба спортсмена оказались на полу, а зрители стали свидетелями уникального явления — двойного нокдауна.

В итоге победу присудили Элдеру Лопесу, который смог подняться после нокдауна в то время, как его оппонент так и остался лежать на настиле.