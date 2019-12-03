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Спорт

Лионель Месси шестой раз получил «Золотой мяч»

Фото © REUTERS/CHRISTIAN HARTMANN. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси шестой раз за карьеру получил награду «Золотой мяч», учрежденную журналом France Football. Об этом сообщило РИА Новости.

На звание лучшего футболиста года в Европе претендовали 30 игроков. Компанию Лионелю Месси в тройке лучших составили голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (второе место) и пятикратный обладатель «Золотого мяча» португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду (третье место).

Лионель Месси получил награду из рук прошлогоднего обладателя приза — хорватского полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича, который на этот раз в число претендентов не вошел.

«Золотой мяч» учредил журнал France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград «Золотой мяч» и «Игрок года ФИФА» (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных).

В сентябре 2016-го France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.
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