Лионель Месси лидирует среди футболистов с самыми высокими зарплатами

Итальянский журналист Танкреди Палмэри опубликовал в своем Twitter десятку самых высокооплачиваемых футболистов мира, основанную на его данных. Об этом сообщил Sports.ru.

Самая высокая зарплата у нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси — 40 миллионов евро в год. На втором месте форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду с 31 миллионом евро. На третьем — игрок французского «Пари Сен-Жермен» Неймар с зарплатой в 30 миллионов евро в год.

В списке также игрок японского клуба «Виссел Кобе» Андрес Иньеста (25 миллионов), полузащитник китайской команды «Шанхай Теллэйс» Оскар (24 миллиона), нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес (22,5 миллиона), форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн (20 миллионов).

Замыкают десятку нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк (20 миллионов), защитник китайской команды «Хэбэй Чайна Форчун» Хавьер Маскерано и хавбек катарского клуба «Аль-Садд» Габи (по 19 миллионов).