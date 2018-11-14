21:25
USD 69.85
EUR 78.48
RUB 1.03
Спорт

Лионель Месси лидирует среди футболистов с самыми высокими зарплатами

Фото REUTERS/Arnd Wiegmann. Слева направо — Неймар, Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Итальянский журналист Танкреди Палмэри опубликовал в своем Twitter десятку самых высокооплачиваемых футболистов мира, основанную на его данных. Об этом сообщил Sports.ru.

Самая высокая зарплата у нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси — 40 миллионов евро в год. На втором месте форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду с 31 миллионом евро. На третьем — игрок французского «Пари Сен-Жермен» Неймар с зарплатой в 30 миллионов евро в год.

В списке также игрок японского клуба «Виссел Кобе» Андрес Иньеста (25 миллионов), полузащитник китайской команды «Шанхай Теллэйс» Оскар (24 миллиона), нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес (22,5 миллиона), форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн (20 миллионов).

Замыкают десятку нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк (20 миллионов), защитник китайской команды «Хэбэй Чайна Форчун» Хавьер Маскерано и хавбек катарского клуба «Аль-Садд» Габи (по 19 миллионов).
Ссылка:
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
Криштиану Роналду стал самым популярным в мире пользователем Instagram
Криштиану Роналду спародировал журналиста за его спиной
Жена Лионеля Месси показала, с кем на самом деле оттачивает мастерство футболист
В Казани к прилету сборной Аргентины появился портрет Лионеля Месси
Криштиану Роналду получил тюремный срок перед стартовым матчем на ЧМ-2018
Пятая «Золотая бутса». Лионель Месси вновь ставит рекорд
Красавчик. Криштиану Роналду назван лучшим футболистом мира по версии ФИФА
Популярные новости
На&nbsp;каблуках и&nbsp;в&nbsp;бикини. Как бишкекчанка покоряет мир бодибилдинга На каблуках и в бикини. Как бишкекчанка покоряет мир бодибилдинга
Элита пауэрлифтинга. В&nbsp;Бишкеке сразились самые сильные люди Кыргызстана Элита пауэрлифтинга. В Бишкеке сразились самые сильные люди Кыргызстана
Кыргызстанец занял второе место на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;самбо Кыргызстанец занял второе место на чемпионате мира по самбо
Удары в&nbsp;прыжке и&nbsp;с&nbsp;разворота. Как проходил чемпионат Бишкека по&nbsp;таэквондо Удары в прыжке и с разворота. Как проходил чемпионат Бишкека по таэквондо
Бизнес
С&nbsp;MegaCom дети всегда под присмотром С MegaCom дети всегда под присмотром
Суперсовременный тренажерный центр открылся в&nbsp;KARVEN Sport Club Суперсовременный тренажерный центр открылся в KARVEN Sport Club
Оператор О! &mdash;&nbsp;лидер по&nbsp;емкости сети 4G&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане Оператор О! — лидер по емкости сети 4G в Кыргызстане
ОАО &laquo;МАМ&raquo; проводит ремонт в&nbsp;аэропорту &laquo;Казарман&raquo; ОАО «МАМ» проводит ремонт в аэропорту «Казарман»