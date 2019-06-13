Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси возглавил составленный Forbes рейтинг наиболее высокооплачиваемых спортсменов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Доход футболиста за последние 12 месяцев, по подсчетам издания, составил $127 миллионов. Из них на зарплату и премиальные пришлось $92 миллиона. Еще $35 миллионов принесли рекламные контракты.

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Второе место у португальского футболиста, форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его доход составил $109 миллионов, из которых $65 миллионов пришлись на зарплату плюс премиальные и $44 миллиона — на рекламные контракты.

Замыкает тройку тоже футболист — нападающий «Пари-Сен-Жермен» Неймар, получивший в общей сложности $105 миллионов, из которых львиная доля пришлась на зарплату и премиальные — $75 миллионов.

Следует отметить, что «оккупация» футболистами подиума не значит, что именно на их долю приходится больше всего денег. Тут по-прежнему вне конкуренции игроки НБА. Их суммарный доход за исследуемый период составил $1,3 миллиарда (лидирует среди баскетболистов Леброн Джеймс — $89 миллионов), и они заняли в рейтинге 35 мест из 100.

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На втором месте по суммарным заработкам идут игроки команд по американскому футболу — $775 миллионов на 19 человек. Классический футбол только третий — $607 миллионов на 12 игроков.

Учитывая, что в рейтинге числятся еще и 19 бейсболистов (их суммарный доход — $468 миллионов), неудивительно, что в нем доминируют американцы. Всего в рейтинге 62 представителя США, включая единственную женщину, попавшую в него: Серена Уильямс заняла 63-е место с показателем $29,2 миллиона.

Наибольшее, без учета США, представительство имеют Великобритания, Франция и Испания — по пять человек. У Бразилии, Канады, Доминиканской Республики, Германии, Сербии и Венесуэлы — по два спортсмена.