Фото 10-летнего Лионеля Месси с будущей женой опубликовали в интернете

В интернете опубликовали детский снимок нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси с будущей женой — Антонеллой Рокуццо. Об этом сообщил Eurosport.

По его данным, снимок, опубликованный аргентинской газетой Diario La Capital de Mar de Plata, быстро стал вирусным.

Фото сделали летом 1998 года на побережье Мар-дель-Плата в Аргентине. Тогда Лионелю Мессии было 10 лет, а Антонелле — 9. Будущая звезда участвовал в детском футбольном турнире с командой «Ньюэллс Олд Бойз».

Остановившись у партнера по команде, Леонель в свободное время посетил пляж. Туда пришел и одноклубник Месси Лукас Скалья с двоюродной сестрой Антонеллой Рокуццо.

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо поженились в 2017 году. У них трое сыновей — Тьяго, Матео и Чиро.