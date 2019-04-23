Фото 10-летнего Лионеля Месси с будущей женой опубликовали в интернете

В интернете опубликовали детский снимок нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси с будущей женой — Антонеллой Рокуццо. Об этом сообщил Eurosport.
По его данным, снимок, опубликованный аргентинской газетой Diario
Фото сделали летом 1998 года на побережье Мар-дель-Плата в Аргентине. Тогда Лионелю Мессии было 10 лет, а Антонелле — 9. Будущая звезда участвовал в детском футбольном турнире с командой «Ньюэллс Олд Бойз».
Остановившись у партнера по команде, Леонель в свободное время посетил пляж. Туда пришел и одноклубник Месси Лукас Скалья с двоюродной сестрой Антонеллой Рокуццо.