01:27
USD 89.32
EUR 96.77
RUB 0.99
Общество

Лопата вместо мяча. Сотрудники «Тазалыка» сняли пародию на Лионеля Месси

Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» спародировали футболиста Лионеля Месси и сборную Аргентины, которая стала чемпионом мира по футболу.

На площади Ала-Тоо, очевидно, 1 января во время уборки мусора после новогодней ночи «тазалыковцы» сняли свою версию знаменитого выхода обладателя «золотого мяча» и капитана сборной Аргентины на чемпионате мира — 2022, который проходил в Катаре.

После победы национальной сборной Аргентины, которая обыграла команду Франции и завоевала золото чемпионата мира по футболу, эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подарил капитану команды Лионелю Месси традиционную арабскую одежду — бишт, а президент FIFA Джанни Инфантино вручил футболисту кубок. После чего Месии и его команда исполнили свой ставший знаменитым на весь мир выход и танец победителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254931/
просмотров: 14302
Версия для печати
Материалы по теме
«Тазалыку» купили технику для очистки от снега
Две квитанции за мусор. «БишкекВторРесурс» обратился в Верховный суд
Две квитанции за мусор. Суд постановил, что вывозить отходы должен «Тазалык»
Он блогер или кто? Депутат возмущен работой главы «Тазалыка»
Как чистят улицы в Бишкеке от снега, рассказали в мэрии
Как Бишкек очищают от снега, рассказали в мэрии
Вынос мусора с 19.00 до полуночи. В «Тазалыке» объяснили, для кого нужен график
Бишкекчанин жалуется, что на улице Матросова люди устроили стихийную свалку
В Бишкеке внедрят цифровую карту по вывозу мусора
Мэрия: «БишкекВторРесурс» выдает квитанции, но мусор не вывозит
Популярные новости
Снег и&nbsp;морозы ожидают в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;следующей неделе Снег и морозы ожидают в Бишкеке на следующей неделе
Повышение тарифа. Как экономить на&nbsp;проезде и&nbsp;где купить транспортные карты Повышение тарифа. Как экономить на проезде и где купить транспортные карты
Неделя-24. Очередной депутат в&nbsp;СИЗО, и&nbsp;как землетрясение испугало Бишкек Неделя-24. Очередной депутат в СИЗО, и как землетрясение испугало Бишкек
Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься этой зимой и&nbsp;сколько это стоит Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься этой зимой и сколько это стоит
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
&laquo;Керемет Банк&raquo; передал мебель и&nbsp;канцтовары центру для детей &laquo;Акниет&raquo; «Керемет Банк» передал мебель и канцтовары центру для детей «Акниет»
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: итоги 2023 года и&nbsp;масштабные цели на&nbsp;2024-й ЗАО «МПЦ»: итоги 2023 года и масштабные цели на 2024-й
31 января, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 января, вторник
23:44
Обновление iOS 18 для операционной системы от Apple выйдет летом 2024 года
23:01
Французские бизнесмены заинтересованы в развитии горнолыжного туризма КР
22:21
Территориальная реформа. Количество местных кенешей сократится почти в два раза
22:00
Кыргызстанец скончался в России. Как получить выплату на репатриацию тела
21:55
Порядок избрания главы Академии наук хотят изменить — будет назначать президент