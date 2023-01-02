Лопата вместо мяча. Сотрудники «Тазалыка» сняли пародию на Лионеля Месси

Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» спародировали футболиста Лионеля Месси и сборную Аргентины, которая стала чемпионом мира по футболу.

На площади Ала-Тоо, очевидно, 1 января во время уборки мусора после новогодней ночи «тазалыковцы» сняли свою версию знаменитого выхода обладателя «золотого мяча» и капитана сборной Аргентины на чемпионате мира — 2022, который проходил в Катаре.

После победы национальной сборной Аргентины, которая обыграла команду Франции и завоевала золото чемпионата мира по футболу, эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подарил капитану команды Лионелю Месси традиционную арабскую одежду — бишт, а президент FIFA Джанни Инфантино вручил футболисту кубок. После чего Месии и его команда исполнили свой ставший знаменитым на весь мир выход и танец победителей.