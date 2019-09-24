Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

Форвард испанской «Барселоны» аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему футболисту года по версии ФИФА. Об этом сообщило РИА Новости.

Кроме Лионеля Месси, на награду претендовали португалец Криштиану Роналду из итальянского «Ювентуса» и голландец Вирджил ван Дейк из английского «Ливерпуля».

В минувшем сезоне Лионель Месси забил 51 гол в 50 матчах за «Барселону». Аргентинец впервые получил награду в рамках церемонии FIFA Football Awards, которая проходит с 2017 года.

Обладатель награды определялся по итогам голосования тренеров и капитанов национальных сборных, болельщиков и журналистов.