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Спорт

Сексуальный боец из ММА: россиянка, покоряющая мир смешанных единоборств

Фото © Instagram. Боец ММА Анастасия Янькова

Чемпионка России по тайскому боксу Анастасия Янькова вошла в десятку самых сексуальных девушек — бойцов MMA. Об этом сообщило РИА Новости.

Она сочетает в себе все лидерские и женственные качества. При этом выбрала не самое женское дело — бои без правил. До UFC правда пока что не добралась, зато провела шесть поединков в MMA, в которых одержала пять побед при одном поражении.

Анастасия входит в многочисленные российские топы самых красивых спортсменок, участвует в фотосъемках для различных модных журналов, выступает в роли эксперта на ТВ в программах про единоборства.

Еще российская спортсменка очень хорошо умеет мотивировать. Не словом, а делом. Именно этим обусловлена ее большая популярность в соцсетях — на ее страничку в Instagram подписано более 206 тысяч человек.

Она с семи лет начала заниматься карате, но не только, чтобы ни от кого в жизни не зависеть, а еще потому что в ее натуре заложено желание защитить слабых — тех, кто не может постоять за себя.

В 19 лет Настя выбрала более близкий по духу тайский бокс, а спустя год стала лучшей в России в этом виде единоборств. Параллельно она продолжала выступать в боевом самбо, добившись определенных успехов и в этом виде боевых искусств.

«Любой бокс, в том числе и тайский, — хитрая игра, где главный принцип: обмани и переиграй, и женщины почти никогда не играют — они «рубятся», — заявила в одном из интервью Анастасия Янькова.

В январе 2016 года россиянка подписала многолетний контракт с Bellator.
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