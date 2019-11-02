Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в России

Спортсмены из стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по нескольким видам дисциплин. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по проекту приказов Минспорта РФ легионерами не будут считаться спортсмены во время соревнований по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве. Ранее суд ЕАЭС вынес заключение о недопустимости количественных ограничений на участие спортсменов, являющихся гражданами государств союза, в национальных спортивных соревнованиях. Позднее в некоторых всероссийских командных видах спорта спортсмены из Беларуси утратили статус легионеров.

«Проект приказа соответствует договору о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации и направлен на реализацию государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта», — говорится в сообщении.

Общественное обсуждение проектов завершится 14 ноября.