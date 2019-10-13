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Спорт

Кыргызстанец Чынарбек Изабеков — серебряный призер чемпионата мира по борьбе

Кыргызстанец Чынарбек Изабеков 12 октября стал серебряным призером чемпионата мира среди ветеранов по вольной борьбе.

ЧМ продолжается в Тбилиси (Грузия). Чынарбек Изабеков выступал в дивизионе C в весовой категории 100 килограммов. На пути к финалу он выиграл у Куаныша Мырзы (Казахстан), Петра Ду Приза (ЮАР) и Сохраба Рахматабади (Иран). В решающем поединке отечественный борец не справился с Али Чехрехом (Иран).

Ранее Чынарбек Изабеков четырежды был призером ветеранского ЧМ: в 2015-м и 2016-м выиграл золото, в 2017-м — серебро, в 2018-м — бронзу.
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