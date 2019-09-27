Кыргызстанка завоевала четвертую медаль на чемпионате Азии по плаванию

Кыргызстанка Елизавета Рогожникова завоевала свою четвертую медаль на чемпионате Азии по плаванию. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Соревнования проходят 24-27 сентября в Бангалоре (Индия). Елизавета Рогожникова выступает в возрастной группе 15-17 лет. Накануне она выиграла бронзу в заплыве на 100 метров на спине. Ее итоговый результат — 1 минута 3,82 секунды. Это новый рекорд Кыргызстана.

Ранее в рамках чемпионата Елизавета Рогожникова взяла серебро в заплыве на 50 метров на спине и две бронзы — на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием.