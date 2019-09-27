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Спорт

Кыргызстанка завоевала четвертую медаль на чемпионате Азии по плаванию

Фото Федерации плавания Кыргызстана. Елизавета Рогожникова (в центре) — бронзовый призер ЧА по плаванию

Кыргызстанка Елизавета Рогожникова завоевала свою четвертую медаль на чемпионате Азии по плаванию. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Соревнования проходят 24-27 сентября в Бангалоре (Индия). Елизавета Рогожникова выступает в возрастной группе 15-17 лет. Накануне она выиграла бронзу в заплыве на 100 метров на спине. Ее итоговый результат — 1 минута 3,82 секунды. Это новый рекорд Кыргызстана.

Ранее в рамках чемпионата Елизавета Рогожникова взяла серебро в заплыве на 50 метров на спине и две бронзы на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием.
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