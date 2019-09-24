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Спорт

Во Франции футбольные фанаты закидали мусором бразильского форварда Неймара

Фото © REUTERS/EMMANUEL FOUDROT. Форвард «Пари-Сен-Жермен» Неймар

Болельщики футбольного клуба «Лион» забросали мусором форварда команды «Пари-Сен-Жермен» Неймара, когда тот подавал угловой. Об этом сообщило РИА Новости.

Фанаты скандировали оскорбительные кричалки в адрес бразильца, которому удалось подать угловой только после того, как работники стадиона выстроили защитную стеночку.

Матч между «Лионом» и «ПСЖ» завершился победой парижан со счетом 1:0. Примечательно, что именно Неймар забил единственный мяч в игре.

Это не первый случай, когда футбольные фанаты во Франции проявляют негативное отношение к Неймару. В прошлой игре против «Анже» фанаты парижан освистали бразильца при объявлении стартовых составов.
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