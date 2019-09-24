Во Франции футбольные фанаты закидали мусором бразильского форварда Неймара

Болельщики футбольного клуба «Лион» забросали мусором форварда команды «Пари-Сен-Жермен» Неймара, когда тот подавал угловой. Об этом сообщило РИА Новости.

Фанаты скандировали оскорбительные кричалки в адрес бразильца, которому удалось подать угловой только после того, как работники стадиона выстроили защитную стеночку.

Neymar scores the winner for PSG after fans threw things at him the whole game, you love to see it. #OLPSG pic.twitter.com/HJRYZ3PqDk — James (@Jamess_1900) September 22, 2019

Матч между «Лионом» и «ПСЖ» завершился победой парижан со счетом 1:0. Примечательно, что именно Неймар забил единственный мяч в игре.

Это не первый случай, когда футбольные фанаты во Франции проявляют негативное отношение к Неймару. В прошлой игре против «Анже» фанаты парижан освистали бразильца при объявлении стартовых составов.