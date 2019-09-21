В итоговом зачете Национальных игр кочевников победила Таласская область

Сборная Таласской области победила в итоговом зачете I Национальных игр кочевников. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Соревнования прошли 16-21 сентября в Таласе. За победу боролись команды из семи областей КР, городов Бишкека и Оша.

Около 700 участников выявляли сильнейших в восьми видах спорта. Результаты во всех видах суммировались. Набрав 75 баллов, Таласская область заняла первое место. На втором — Бишкек (63 балла), на третьем — Иссык-Кульская область (55 баллов).