Как женскую сборную по борьбе провожали на чемпионат мира. Фоторепортаж

Сборная Кыргызстана по женской борьбе отправилась на чемпионат мира, который проходит в Нур-Султане (Казахстан).

14 сентября в Бишкеке состоялись проводы команды. Пришли президент Федерации женской борьбы КР Динара Исаева, вице-президент Байгазы Кенжебаев, а также члены юношеской и юниорской сборных республики.















Чемпионат мира по вольной, греко-римской и женской борьбе проходит 14-22 сентября в столице Казахстана. В сборную Кыргызстана вошли Мадина Надирова (55 кг), Нураида Анаркулова (57 кг), Айсулуу Тыныбекова (62 кг) и Айпери Медет кызы (76 кг). Состязания среди женщин стартуют 17 сентября.