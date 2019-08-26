Кыргызстанцы выиграли девять медалей на чемпионате мира по рукопашному бою

Кыргызстанцы выиграли девять медалей на чемпионате мира среди юниоров по рукопашному бою.

ЧМ прошел в Алматы. Участвовали около 200 спортсменов возрастом от 14 до 21 года из Казахстана, Армении, Кыргызстана, России, Словакии, Таджикистана и Узбекистана.

В составе сборной КР в своих категориях серебряными призерами стали Жаркынай Китмирова, Аден Томоев и Мелисбек уулу Элеман. Бурул Султанкулова, Жаныл Султанкулова, Азатбек уулу Сыргак, Арген Шамергенов, Алмаз Сейталиев и Асанбек Алемсеитов взяли бронзу.

В июне на ЧМ среди взрослых сборная КР завоевала две серебряные и шесть бронзовых наград.