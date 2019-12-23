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Спорт

Кыргызстанцы победили на международном турнире по рукопашному бою

Кыргызстанцы победили на международном турнире по рукопашному бою памяти чемпиона мира майора полиции Руслана Муканова. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Соревнования прошли 21-22 декабря в Караганде. Участвовали около 250 бойцов из Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана и Узбекистана. Нашу страну представляла команда из 10 спортсменов под руководством тренера Малика Хихи. Селим Усупов (весовая категория 46 кг) и Алмазбек уулу Чынгызхан (65 кг) взяли золото. В командном зачете КР заняла третье место.

Ранее сборная Кыргызстана по рукопашному бою завоевала шесть наград на Кубке первого президента Казахстана.
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