20:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Купание Александра Овечкина в фонтане назвали лучшим мемом года

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталc» Александр Овечкин стал победителем премии NHL Fan Choice Awards, вручаемой по результатам голосования болельщиков. Об этом сообщается на сайте лиги.

Видео под названием «Лето Овечкина» набрало 32 процента голосов. Оно было признано лучшим хоккейным моментом в Twitter.

Летом прошлого года Александр Овечкин отметил победу в Кубке Стэнли, искупавшись в фонтане. Хоккеист влез в фонтан на набережной в Вашингтоне в окружении толпы болельщиков.
Ссылка:
просмотров: 292
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстану дали право провести чемпионат мира по хоккею
Глава Федерации хоккея Кыргызстана рассказал, в чем смысл привлечения легионеров
Глава Федерации хоккея Кыргызстана о скандале при отборе на чемпионат мира
Засудили? Кыргызстан выиграл все матчи, но не попал на чемпионат мира по хоккею
Кыргызстан крупно победил Гонконг в отборе на чемпионат мира по хоккею
Кыргызстан разгромил Боснию и Герцеговину в отборе на чемпионат мира по хоккею
Кыргызстан победил Таиланд во втором туре отбора на чемпионат мира по хоккею
Кыргызстан со счетом 14:0 разгромил Кувейт в отборе на чемпионат мира по хоккею
В Кыргызстане провели крупнейший в истории турнир по хоккею
«Куча придурков»: команда НХЛ выпустила футболки с критикой в свой адрес
Популярные новости
Впервые женщина стала лучшим бомбардиром в&nbsp;истории чемпионатов мира по&nbsp;футболу Впервые женщина стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу
Кыргызстан занимает 20-е место в&nbsp;мировом рейтинге баскетбола Кыргызстан занимает 20-е место в мировом рейтинге баскетбола
Кыргызстанец занял первое место на&nbsp;Кубке Евразии по&nbsp;таэквондо ITF Кыргызстанец занял первое место на Кубке Евразии по таэквондо ITF
Кыргызстанец занял второе место на&nbsp;соревнованиях по&nbsp;дрифту в&nbsp;Казахстане Кыргызстанец занял второе место на соревнованиях по дрифту в Казахстане
Бизнес
Абонент победил. В&nbsp;Beeline можно подобрать тариф под себя Абонент победил. В Beeline можно подобрать тариф под себя
Подарки в&nbsp;MegaStore при покупке смартфонов Huawei Подарки в MegaStore при покупке смартфонов Huawei
В&nbsp;Бишкеке впервые выступит легендарная культовая рок-группа &laquo;ДДТ&raquo; В Бишкеке впервые выступит легендарная культовая рок-группа «ДДТ»
Осталась неделя до&nbsp;конца акции по&nbsp;снижению ставок по&nbsp;кредитам в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; Осталась неделя до конца акции по снижению ставок по кредитам в «Бакай Банке»