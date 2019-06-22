Купание Александра Овечкина в фонтане назвали лучшим мемом года

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталc» Александр Овечкин стал победителем премии NHL Fan Choice Awards, вручаемой по результатам голосования болельщиков. Об этом сообщается на сайте лиги.

Видео под названием «Лето Овечкина» набрало 32 процента голосов. Оно было признано лучшим хоккейным моментом в Twitter.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DAVID ASHINOFF (@davidjashinoff) 9 Июн 2018 в 2:43 PDT

Летом прошлого года Александр Овечкин отметил победу в Кубке Стэнли, искупавшись в фонтане. Хоккеист влез в фонтан на набережной в Вашингтоне в окружении толпы болельщиков.