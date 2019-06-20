Впервые женщина стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу

Фото из интернета. Марта Виейра да Силва

Нападающая сборной Бразилии Марта Виейра да Силва стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу с учетом турниров среди мужчин. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте статистического сервиса OptaJoe.

Марта отличилась в матче группового этапа женского мундиаля против Италии (1:0). Впервые 33-летняя бразильянка забила свой 17-й гол на чемпионатах мира, обойдя по количеству мячей форварда мужской сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 точных ударов. Спортсменка принимала участие в пяти мировых первенствах.

Марта Виейра да Силва признавалась лучшей футболисткой мира по версии ФИФА с 2006 по 2010 год, также она получила награду в 2018-м. В составе сборной Бразилии она дважды становилась серебряным призером Олимпийских игр и один раз выигрывала серебро чемпионата мира.

Женский чемпионат мира проходит во Франции. Действующим победителем турнира является команда США.