За гранью возможного. Как кыргызстанка стала рекордсменкой мира по бегу в горах

Бишкекчанка Анна Оглоблина обожает горы и часто участвует в скоростных восхождениях. Выигрывала соревнования в Кыргызстане, Казахстане и России. В этом сезоне стала рекордсменкой мира в забеге на Эльбрус. О тяге к экстриму, специфике своего увлечения и памятных стартах спортсменка рассказала 24.kg.

Скайраннингом (так называют скоростные восхождения) Анна занимается около восьми лет. Кроме того, участвует в состязаниях по альпинизму, марафонах и полумарафонах. Трудится в сфере туризма.

Фото Анны Оглоблиной. В горах

Сила и драйв

— Вы из спортивной семьи?

— Да. Мама играла в юношеской сборной Киргизской ССР по баскетболу, папа — кандидат в мастера спорта по дзюдо.

— Чем вас заинтересовал скайраннинг?

— Силой и драйвом. Он позволяет заглянуть за рамки моих возможностей.

— Не слышал, чтобы в КР были тренеры по нему. Вы самоучка?

— Тренер у меня есть, но по смежному виду — альпинизму. Это известный спортсмен и капитан нашей команды Red Fox Asia Сергей Селиверстов. Он помогал мне на начальном этапе занятий скайраннингом и вывозил на соревнования. Как бегунья, я развивалась сама.

— Это дорогой вид спорта?

— Недешевый. Кроме специальной обуви, необходимо снаряжение на период акклиматизации: палатки, спальники, горелки и многое другое.

— В Кыргызстане много скайраннеров высокого уровня?

— Нет, этот вид спорта тут развит слабо. В соревнованиях участвуют в основном альпинисты. Одним из сильнейших считаю Семена Дворниченко.

Фото Ольги Ревякиной. Анна Оглоблина (в голубом) среди единомышленников

Когда надо включить фантазию

— Где проводите тренировки и что, кроме бега, в них входит?

— Некоторые провожу в горах. Бывает, тренируюсь на стадионе или в парке. Когда нахожусь в разъездах, приходится включать фантазию. Недавно из-за отсутствия времени и подходящего места занималась на аллее жилого района.

Фото SKIF-Politekh Alpine club. Анна Оглоблина в горах

Уделяю особое внимание упражнениям на укрепление групп мышц, влияющих на быстрый и экономичный бег.

— Высоко в горах мало кислорода. Там не то что бегать, находиться тяжело. Как готовитесь к таким жестким условиям?

— Для этого и нужна акклиматизация. Приезжаю на место соревнований заранее.

Фото Бориса Дедешко. Анна Оглоблина на соревнованиях

— Сколько у вас стартов в году?

— Основной один. Остальные дополнительные.

Незабываемые ощущения

— Случались казусы на соревнованиях?

— Однажды на забеге в Казахстане меня подвела обувь. В то время вместо доступных ныне шипованных кроссовок использовала обычные. Если нужно было бежать по фирну (плотному снегу на ледниках), мои друзья особым образом вкручивали в подошву болты, и это помогало держаться на ногах.

Фото Андрея Пучинина. Анна Оглоблина на соревнованиях

Перед стартом я не проверила как следует обувь. В движении один болт открутился и впился мне в ступню. Пришлось терпеть дискомфорт и боль до финиша. Незабываемые ощущения!

— Какой забег запомнился больше других?

— На пик Ленина — один из самых экстремальных высотных забегов в мире. В 2018-м я заняла там первое место. Достигла отметки 7134 метра за 7 часов 30 минут и установила новый женский рекорд.

Посиделки под гитару

— В забеге на Эльбрус нацеливались на мировой рекорд?

— Нет. Хотела попробовать дистанцию, пристреляться. Отключилась от всего и получала удовольствие от процесса.

— Как впечатления?

— Забег проходил в рамках фестиваля, собравшего тысячи спортсменов и любителей гор. Для меня это не просто соревнование, но и встреча со старыми друзьями, приятные посиделки под гитару и новый беговой опыт.

Фото Дмитрия Малунина. Анна Оглоблина (верхний ряд, четвертая справа) и другие участники забега на Эльбрус, 2019 год

Мечты о Европе

— К чему стремитесь в спорте?

— Хотела бы поучаствовать в европейских стартах. Но мне туда проблематично добираться — все упирается в финансы.

Фото Анны Оглоблиной. Вне соревнований

— Ездите на соревнования за свой счет?

— В основном. Несколько раз, когда на перелет требовались неподъемные для меня суммы, поддерживали друзья. Очень им благодарна.

— Хотели бы стать тренером и делиться опытом с другими?

— Как пойму, что у меня его достаточно, с радостью поделюсь.

— Спортивная подготовка вам в жизни пригождается?

— Конечно. Дает заряд бодрости на день и помогает привести мысли в порядок.