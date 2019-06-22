За гранью возможного. Как кыргызстанка стала рекордсменкой мира по бегу в горах

Бишкекчанка Анна Оглоблина обожает горы и часто участвует в скоростных восхождениях. Выигрывала соревнования в Кыргызстане, Казахстане и России. В этом сезоне стала рекордсменкой мира в забеге на Эльбрус. О тяге к экстриму, специфике своего увлечения и памятных стартах спортсменка рассказала 24.kg.
Скайраннингом (так называют скоростные восхождения) Анна занимается около восьми лет. Кроме того, участвует в состязаниях по альпинизму, марафонах и полумарафонах. Трудится в сфере туризма.
Сила и драйв
— Вы из спортивной семьи?
— Да. Мама играла в юношеской сборной Киргизской ССР по баскетболу, папа — кандидат в мастера спорта по дзюдо.
— Чем вас заинтересовал скайраннинг?
— Силой и драйвом. Он позволяет заглянуть за рамки моих возможностей.
— Не слышал, чтобы в КР были тренеры по нему. Вы самоучка?
— Тренер у меня есть, но по смежному виду — альпинизму. Это известный спортсмен и капитан нашей команды Red Fox Asia Сергей Селиверстов. Он помогал мне на начальном этапе занятий скайраннингом и вывозил на соревнования. Как бегунья, я развивалась сама.
— Это дорогой вид спорта?
— Недешевый. Кроме специальной обуви, необходимо снаряжение на период акклиматизации: палатки, спальники, горелки и многое другое.
— В Кыргызстане много скайраннеров высокого уровня?
— Нет, этот вид спорта тут развит слабо. В соревнованиях участвуют в основном альпинисты. Одним из сильнейших считаю Семена Дворниченко.
Когда надо включить фантазию
— Где проводите тренировки и что, кроме бега, в них входит?
— Некоторые провожу в горах. Бывает, тренируюсь на стадионе или в парке. Когда нахожусь в разъездах, приходится включать фантазию. Недавно из-за отсутствия времени и подходящего места занималась на аллее жилого района.
Уделяю особое внимание упражнениям на укрепление групп мышц, влияющих на быстрый и экономичный бег.
— Высоко в горах мало кислорода. Там не то что бегать, находиться тяжело. Как готовитесь к таким жестким условиям?
— Для этого и нужна акклиматизация. Приезжаю на место соревнований заранее.
— Сколько у вас стартов в году?
— Основной один. Остальные дополнительные.
Незабываемые ощущения
— Случались казусы на соревнованиях?
— Однажды на забеге в Казахстане меня подвела обувь. В то время вместо доступных ныне шипованных кроссовок использовала обычные. Если нужно было бежать по фирну (плотному снегу на ледниках), мои друзья особым образом вкручивали в подошву болты, и это помогало держаться на ногах.
Перед стартом я не проверила как следует обувь. В движении один болт открутился и впился мне в ступню. Пришлось терпеть дискомфорт и боль до финиша. Незабываемые ощущения!
— Какой забег запомнился больше других?
— На пик Ленина — один из самых экстремальных высотных забегов в мире. В 2018-м я заняла там первое место. Достигла отметки
Посиделки под гитару
— В забеге на Эльбрус нацеливались на мировой рекорд?
— Нет. Хотела попробовать дистанцию, пристреляться. Отключилась от всего и получала удовольствие от процесса.
— Как впечатления?
— Забег проходил в рамках фестиваля, собравшего тысячи спортсменов и любителей гор. Для меня это не просто соревнование, но и встреча со старыми друзьями, приятные посиделки под гитару и новый беговой опыт.
Мечты о Европе
— К чему стремитесь в спорте?
— Хотела бы поучаствовать в европейских стартах. Но мне туда проблематично добираться — все упирается в финансы.
— Ездите на соревнования за свой счет?
— В основном. Несколько раз, когда на перелет требовались неподъемные для меня суммы, поддерживали друзья. Очень им благодарна.
— Хотели бы стать тренером и делиться опытом с другими?
— Как пойму, что у меня его достаточно, с радостью поделюсь.
— Спортивная подготовка вам в жизни пригождается?
— Конечно. Дает заряд бодрости на день и помогает привести мысли в порядок.